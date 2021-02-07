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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

"مسام" ينتزع 1.500 لغم في اليمن خلال أسبوع

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:46 م
مسام ينتزع لغم في
مسام ينتزع لغم في اليمن
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري من انتزاع 1.524 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

وأوضخ المركز حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الألغام التي انتزعها تنوعت ما بين 11 لغمًا مضادًا للأفراد، و404 ألغام مضادة للدبابات، و1106 ذخائر غير متفجرة، وثلاث عبوات ناسفة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 215 ألفًا و961 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

ونوه المركز، إلى انه نُزع خلال هذا الأسبوع 182 ذخيرة غير متفجرة و43 لغما مضادا للدبابات في محافظة عدن، كما جرى نزع 115 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بعدن، وفي مدينة خب الشغب بمحافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من نزع 124 لغما مضادا للدبابات، كما تمكن من نزع سبع مماثلة في مديرية الخوخة بالحديدة إلى جانب أربع ذخائر غير متفجرة، كما جرى نزع 520 ذخيرة غيرة متفجرة في مأرب.

وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح الفريق في نزع لغم مضاد للأفراد و282 ذخيرة غير متفجرة، وبمحافظة تعز تم نزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرتين متفجرتين وعبوة ناسفة في مديرية الوازعية.

وفي مديرية المخا نزع فريق "مسام" لغمين مضادين للأفراد إضافة إلى 15 لغما مضادا للدبابات، وفي مديرية موزع تم نزع خمس ألغام مضادة للأفراد و94 لغما مضادا للدبابات، ونزع 121 لغما مضادا للدبابات في مديرية ذباب بالإضافة إلى ذخيرة غير متفجرة ولغم مضاد للأفراد وعبوتين ناسفتين.

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