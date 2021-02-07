غضب في تركيا بسبب ارتفاع سعر الخبز

أثار ارتفاع سعر رغيف الخبز في مختلف المدن التركية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتفشي فيروس كورونا، غضب المواطنين.ووفقا لموقع «إن تي في» التركي، بلغ سعر رغيف الخبز الذي يزن (230 جم) 2 ليرة تركية، بدلًا من 1.75 ليرة في مدينة كوجه أيلي التركية.جاء ارتفاع سعر الخبز، نتيجة للزيادة المستمرة في أسعار المواد المستخدمة لتصنيعه، حيث تقليص حجم رغيف الخبز من 15 إلى 20 جرامًا، إضافة إلى رفع أسعاره، وفقا لموقع تركيا الآن.وكانت الحكومة التركية قررت رفع أسعار السلع بمعدل 28.12 %، الشهر الماضي، بعد أن تجاوزت معدلات التضخم السنوية النسبة التي حددتها وزارة الخزانة والمالية التركية لعام 2020، ضمن البرنامج الاقتصادي الذي أعلنه الوزير السابق بيرات البيرق، التي قدرت بـ10.5 %.