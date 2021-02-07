رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين: أكثر إصابات كورونا نتيجة المخالطة

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:29 م
كورونا في البحرين
كورونا في البحرين
ا ش ا
طباعة
حذرت مديرة إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة نجاة أبو الفتح، من النتائج المؤسفة التي تنتج عن التجمعات وعدم التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي لكونها أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الحالات القائمة لفيروس كورونا (كوفيد-19).
وبينت أبو الفتح أنه خلال هذه المرحلة الحاسمة من التعامل مع الفيروس، شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات القائمة، منوهةً بأن فريق تتبع أثر المخالطين قد رصد أن أكثر هذه الحالات كانت نتيجة للمخالطة في التجمعات العائلية، داعية إلى أهمية الالتزام من أجل البحرين بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وذلك للحد من انتشار الفيروس، وفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وقالت مديرة إدارة الصحة العامة إن التكاتف المجتمعي مطلوب بعزم متجدد من قبل الجميع لمواصلة تنفيذ الخطط الموضوعة للتعامل مع الفيروس ودعم كل الجهود المبذولة في هذا الجانب، موضحة أن التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة ينعكس سلبًا على مجمل الجهود التي بذلت لحماية كافة أفراد المجتمع من هذا الفيروس.
وشددت على ضرورة تجنب التجمعات العائلية الكبيرة واختصارها على الأسرة الواحدة في المنزل مع تجنب المخالطة بالذات مع كبار السن وأصحاب الأمراض الكامنة وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من مخاطر الفيروس ومضاعفاته، مشيرةً إلى تسجيل حالات بأعداد كبيرة ضمن محيط العائلة الواحدة نتيجة لعدم الالتزام والمخالطة في التجمعات العائلية الكبيرة، حيث تم انتقال الفيروس عبر سلسلة متعددة من المخالطين والتي تطلب على أثره إدخال بعضهم إلى أحد مراكز العزل والعلاج لتلقي العناية اللازمة.
وناشدت مديرة إدارة الصحة العامة بالتحلي بالمسؤولية والواجب الوطني والذي هو مطلب مجتمعي أساسي الآن للمساهمة في خفض الحالات والحد من انتشار الفيروس لحماية الشخص نفسه وأسرته ومجتمعه من تداعيات هذا الفيروس، والمبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم حيث أن التطعيمات وسيلة فعالة تهدف للوقاية من الأمراض.

موضوعات متعلقة

موعد غرة شهر رجب 2021

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

«يا ناس أنا مسلم ومصري».. حكاية لينين الرملي مع اسمه

فاطمة طلال: «خبايا الماضي تسلط الضوء على قضايا المرأة»

«أثر الحضارة المصرية على اليونانية» فى محاضرة بالأعلى للثقافة

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية