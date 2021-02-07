الخزانة الأمريكية: عائد حزمة الإغاثة المقترحة يفوق مخاطرها

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن العائد من حزمة الإغاثة الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يفوق مخاطرها.وأضافت يلين - في تصريحات لشبكة "سي إن إن" اليوم الأحد أنه في حالة تمرير الحزمة، من الممكن أن تعود الولايات المتحدة إلى مستوى "التوظيف الكامل" الذي كان موجودا قبل جائحة كورونا، العام المقبل، مضيفة أنه من الضروري معالجة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الأمريكيون، مشيرة إلى أن المخاطرة الأكبر تكمن في عدم فعل شئ لمعالجة ذلك.