«هاجر» موهوبة في رسم البورتريه: منى زكي ملهمتي (صور)

"اكتشفت موهبتي فجأة، ودرست فنون جميلة لكي أنميها" هكذا قالت الفنانة هاجر أحمد، التي تبلغ من العمر 27 عامًا، وتخصصت في رسم البورترية، وأحبت موهبة الرسم منذ صغرها بل ودرست بكلية الفنون الجميلة لكي تُثقل موهبتها، والسر في منى زكي.قالت هاجر أحمد، بدأتُ بالرسم منذ أن كان عمري 16 عامًا فرأيتُ مجلة على غلافها الفنانة منى زكي، جربت إني أرسمها من شدة إعجابي بالصورة الأمر الذي أعجب به أسرتي حينها وشجعوني على مواصلة الرسم، ولكني التحقت بكلية نظم ومعلومات وحصلت على البكالوريوس، ولكن لم تمنعني دراستي أن أواظب والتحقت بكلية الفنون الجميلة.واستكملت لـ"الدستور" وبالكلية الدكاترة هناك شجعوني للغاية، وبعدها قمتُ بالرسم على التيشرتات، ومن ثم رسم البورتريهات كالفنان حمزة علاء الدين، الكابتن أحمد الكاس، والمؤرخ بسام شماع، ورسمت الفنان النوبي حسن الصغير، وتم وضع الرسمة بالمركز الثقافي النوبي للتراث الكنزي.وعبرت هاجر عن أحب الرسومات إليها: "فتاة تحت المطر، فتأثير المياه على الوجه، استغرق المزيد من الوقت لكي يتم ظهوره بهذا الشكل".وتطمح هاجر أن يكون لها معرض خاص بها، وتستعد الفترة المقبلة أن تبدء بالرسم على الجدران فهو أصعب حيث المساحة الكبيرة.