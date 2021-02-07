«يا ناس أنا مسلم ومصري».. حكاية لينين الرملي مع اسمه

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الكاتب المسرحي لينين الرملي الذي وافته المنية في 7 فبراير لعام 2020، عن عمر ناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض، فقد مكث في أحد مستشفيات 6 أكتوبر لمدة أسبوع قبل رحيله بعد تعرضه لأزمة صحية.كان والده فتحي الرملي اشتراكيا، ولم ينضم لأي تنظيمات شيوعية، لأنه كان يؤمن بالعمل العام وضد العمل السري وبحكم نشأة واتجاه والده قرأ لينين الرملي كثيرًا في الاشتراكية ثم انفتح على كل الاتجاهات الأخرى.في حوار له مع مجلة المصور بعددها الصادر في 17 نوفمبر 1989، كشف عن علاقته بالكتابة، قائلًا: أكتب عندما يكون لدىّ ما أقوله، رؤية مختلفة ووجهة نظر جديدة وهذا هو الفرق بين الكاتب الهاوي والمحترف، فالمحترف يكتب عمال على بطال سواء كان لديه ما يقوله أو لمجرد أداء واجب وملء صفحات، فأنا أكتب ما أحسه ومقتنع به فقط، لكني لا أفرض رأيي على أحد، بل أقدم وجهة نظري ولك أن تقبلها أو ترفضها، فأنا مع سارتر الذي قال الكتابة دعوة لحرية القارئ.كان لدى لينين الرملي واقعة مع اسمه، بدأت منذ صغره فقد كان يعتقد الكثيرون أنه مسيحي أو غير مصري، وكشف موقفا له مع مدرس اللغة العربية الجديد، حين دخل الفصل وقرأ الأسماء وتوقف عند اسم التليمذ الصغير لينين وسأله: اسمك إيه بالضبط؟ إيه؟ بتقول إيه يا بني؟ لينين؟! مسلم ولا مسيحي؟ مسلم؟ ثم أخذه بعيدا وطلب منه أن يقرأ الشهادة، وبالفعل استجاب لطلب المدرس، بل وقرأها أكثر من مرة.وتابع الرملي خلال الحوار: "الأغرب أن الناس كانت بتسألني "هل أنت شيوعي؟ تسألني أنا ولا تسأل أبي.. فأنا لينين وهو فتحي، فمن الأولى أن يكون شيوعيًا.. لينين أم فتحي؟!، وكان البعض يصر على أني خواجة، يا ناس أنا مصري وبتكلم عربي.أضاف: ورغم أنني مقتنع بأنه لم يكن من حق أبي أن يسميني هذا الاسم الغريب، صحيح أنا ابنه لكني لست شيئا يمتلكه، إلا أنني لم أجد المبرر الذي يدفعني لتغيير اسمي.. لنفرض أنني قررت أن أسمي نفسي "خالد"، سيقول الناس هذا خالد الذي كان اسمه لينين، لهذا قررت أن أحتفظ باسمي من منطلق وجودي بحبت يعني واحد شايل اسمه وأنتم تعبانين ليه!كان اسم لينين الرملي يسبب له إحساسا بالغربة، فقد كان طفلا حساسا تماما، شديد الخجل ولا يعبر عن نفسه ولا يدخل في مناقشات، فكان يكتفى بملاحظة الآخرين، يقول الكلام جوابا، فأعطاه هذا فرصا للتأمل، وساعده على أن يكتب، فالكتابة من وجهة نظره تبدأ بالتأمل، لافتا إلى أنه لا يوجد كاتب متواضع، فالكاتب يشعر أنه يعيد صياغة الكون، لكن غروره عقلاني بحت نتيجة إحساسه أن لديه ما يقوله للآخرين، وهو عكس غرور الفنان المعجب بذاته ووجوده، وكل ما فيه بطوله وعرضه وشعره ورموش عينيه، فهو يرى أنه رائع حقا.