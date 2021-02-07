رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«يا ناس أنا مسلم ومصري».. حكاية لينين الرملي مع اسمه

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:20 م
لينين الرملي
لينين الرملي
آلاء حسن
طباعة
تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الكاتب المسرحي لينين الرملي الذي وافته المنية في 7 فبراير لعام 2020، عن عمر ناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض، فقد مكث في أحد مستشفيات 6 أكتوبر لمدة أسبوع قبل رحيله بعد تعرضه لأزمة صحية.

كان والده فتحي الرملي اشتراكيا، ولم ينضم لأي تنظيمات شيوعية، لأنه كان يؤمن بالعمل العام وضد العمل السري وبحكم نشأة واتجاه والده قرأ لينين الرملي كثيرًا في الاشتراكية ثم انفتح على كل الاتجاهات الأخرى.

في حوار له مع مجلة المصور بعددها الصادر في 17 نوفمبر 1989، كشف عن علاقته بالكتابة، قائلًا: أكتب عندما يكون لدىّ ما أقوله، رؤية مختلفة ووجهة نظر جديدة وهذا هو الفرق بين الكاتب الهاوي والمحترف، فالمحترف يكتب عمال على بطال سواء كان لديه ما يقوله أو لمجرد أداء واجب وملء صفحات، فأنا أكتب ما أحسه ومقتنع به فقط، لكني لا أفرض رأيي على أحد، بل أقدم وجهة نظري ولك أن تقبلها أو ترفضها، فأنا مع سارتر الذي قال الكتابة دعوة لحرية القارئ.

كان لدى لينين الرملي واقعة مع اسمه، بدأت منذ صغره فقد كان يعتقد الكثيرون أنه مسيحي أو غير مصري، وكشف موقفا له مع مدرس اللغة العربية الجديد، حين دخل الفصل وقرأ الأسماء وتوقف عند اسم التليمذ الصغير لينين وسأله: اسمك إيه بالضبط؟ إيه؟ بتقول إيه يا بني؟ لينين؟! مسلم ولا مسيحي؟ مسلم؟ ثم أخذه بعيدا وطلب منه أن يقرأ الشهادة، وبالفعل استجاب لطلب المدرس، بل وقرأها أكثر من مرة.

وتابع الرملي خلال الحوار: "الأغرب أن الناس كانت بتسألني "هل أنت شيوعي؟ تسألني أنا ولا تسأل أبي.. فأنا لينين وهو فتحي، فمن الأولى أن يكون شيوعيًا.. لينين أم فتحي؟!، وكان البعض يصر على أني خواجة، يا ناس أنا مصري وبتكلم عربي.

أضاف: ورغم أنني مقتنع بأنه لم يكن من حق أبي أن يسميني هذا الاسم الغريب، صحيح أنا ابنه لكني لست شيئا يمتلكه، إلا أنني لم أجد المبرر الذي يدفعني لتغيير اسمي.. لنفرض أنني قررت أن أسمي نفسي "خالد"، سيقول الناس هذا خالد الذي كان اسمه لينين، لهذا قررت أن أحتفظ باسمي من منطلق وجودي بحبت يعني واحد شايل اسمه وأنتم تعبانين ليه!

كان اسم لينين الرملي يسبب له إحساسا بالغربة، فقد كان طفلا حساسا تماما، شديد الخجل ولا يعبر عن نفسه ولا يدخل في مناقشات، فكان يكتفى بملاحظة الآخرين، يقول الكلام جوابا، فأعطاه هذا فرصا للتأمل، وساعده على أن يكتب، فالكتابة من وجهة نظره تبدأ بالتأمل، لافتا إلى أنه لا يوجد كاتب متواضع، فالكاتب يشعر أنه يعيد صياغة الكون، لكن غروره عقلاني بحت نتيجة إحساسه أن لديه ما يقوله للآخرين، وهو عكس غرور الفنان المعجب بذاته ووجوده، وكل ما فيه بطوله وعرضه وشعره ورموش عينيه، فهو يرى أنه رائع حقا.

موضوعات متعلقة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

«يا ناس أنا مسلم ومصري».. حكاية لينين الرملي مع اسمه

فاطمة طلال: «خبايا الماضي تسلط الضوء على قضايا المرأة»

«أثر الحضارة المصرية على اليونانية» فى محاضرة بالأعلى للثقافة

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية