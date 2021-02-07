مجلس الشركاء يؤكد ضرورة إعلان الحكومة السودانية غدًا

أكد مجلس شركاء الفترة الانتقالية السوداني، الأحد، تمسكه بإعلان الحكومة غدا الإثنين.وطالب المجلس من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تجاوز الوزارات محل الخلاف، وفقا لقناة العربية.وتقرر إعلان الحكومة للمرة الثانية، عصر اليوم، كما أفاد مراسل قناة العربية، على خلفية الخلافات التي أجلت إعلان الحكومة السودانية المرة الأولى، الأربعاء الماضى، وقبلها أكد مصدر حكومى سودانى، أن إعلان تشكيل حكومة حمدوك الجديدة خلال 24 ساعة "أمر مستحيل".وفى وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية، أن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك سيتسلم ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير للمشاركة بالحكومة السودانية.