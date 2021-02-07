12 مليونا بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

كشفت الحكومة البريطانية، مساء الأحد، أن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كوورنا" في المملكة المتحدة، بلغ أكثر من 12 مليون شخص.

ووفقا لما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن بيانات الحكومة، فقد حصل 12 مليونا و14 ألفًا و288 شخصًا على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 511 ألفا و447 شخص على الجرعتين اللازمتين للتحصين ضد الفيروس.