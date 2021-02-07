مباحثات أممية سودانية بشأن الإثيوبيين الفارين من حرب تيجراي

بحثت المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف السودانية أميرة هاشم القدال، اليوم مع مسئولة الطوارئ الصحية بمفوضية الأمم المتحدة للاجئين سيدا كوزوكو قضايا اللاجئين الإثيوبيين الفارين من حرب إقليم التيجراي إلى ولاية القضارف.كما بحث الاجتماع الذي عقد بالقضارف الإجراءات الصحية والاحترازية اللازمة، والتى يمكن اتباعها لترحيل ما تبقى من اللاجئين الإثيوبيين من المدينة 8 إلى معسكر الطنيدبة بمحلية المفازة، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".والى جانب ذلك شدد الاجتماع على أهمية الحفاظ على استقرار الوضع الصحي بالمعسكر والمجتمع المستضيف في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.يذكر أن عشرات الآلاف من الإثيوبيين فروا إلى السودان؛ بسبب الحرب التي يشنها الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد على إقليم تيجراي.