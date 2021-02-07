16 ألف إصابة و373 وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، تسجيل 373 حالة وفاة و15 ألفا و845 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.





ووفقا لما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن بيانات الحكومة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في بريطانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 112 ألفا و465 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة على مدى نفس الفترة 3 ملايين و945 ألفا و680 إصابة.