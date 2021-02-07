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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 236 إصابة بكورونا و3 وفيات

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:23 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم الأحد، تسجيل 236 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة في يوم واحد.
وقال فورار - في مؤتمر صحفي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 109 آلاف و88 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2914 حالة وفاة،
وأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 74 ألفًا و692 حالة، بعد شفاء 184 حالة خلال يوم واحد، وأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 23 مريضًا بالعناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها، وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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