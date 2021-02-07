إحالة المتهم بإطلاق النار على شاب بشبرا للجنايات

أمرت نيابة شبرا، الأحد، إحالة المتهم "م.أ" الشهير بالجزار لمحكمة الجنايات؛ لإطلاقه النار على شاب وتسبب في إصابته بالعجز بمنطقة شبرا بالقاهرة.وذكر قرار الإحالة أن المجنى عليه "ع.ع" قال إنه فوجئ بالمتهم في الساعة 12 صباحًا أثناء وقوفه مع بعض أصدقائه بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة المرجوشي، طلب منه الخروج معه أمام حديقة المرجوشي أمام موقف التكاتك للتحدث سويًا.أضاف المجني عليه: "خرجت معه وإذا منه يطلب منى ترك عملي والعمل معه في ترويج المواد المخدرة مستغلًا أنني أنفق على شقيقاتي الخمسة، وأنا العائل الوحيد لهم وبإلحاحه علىّ هددته بإبلاغ الشرطة، فأسرع بإطلاق النار على ساقى اليسرى.وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليه عن أن الرصاصة توغلت في قدمه اليسرى قبل شريان القلب بـ2 ملي، وتسببت له في كسر مضاعف، واضطر لتركيب شرائح ومسامير، إضافة إلى مسمار في النخاع الشوكي ما تسبب في إصابته بالعجز.وورد بلاغ لقسم شرطة شبرا ثانٍ من مستشفى شبرا يفيد قيام عاطل بإطلاق النار على شاب، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.