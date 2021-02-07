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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم جلسة لبرنامج «شباب الصفوة الأفارقة» بجامعة عين شمس

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:26 م
جلسة لبرنامج «شباب
جلسة لبرنامج «شباب الصفوة الأفارقة
هبه عويضه
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نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء القدرات العلمية ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، جلسة برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة بمركز المؤتمرات بجامعة عين شمس، بحضور حوالي مائة وسبعون طالبًا من مختلف الدول الإفريقية من جنوب السودان ومالاوي وأوغندا والسودان وجزر القمر وبوروندي وليبيريا ومدغشقر ومصر، وتم مناقشة رؤية الشباب لمستقبل القارة من وجهة نظر طلاب الجامعة.

يدرس هؤلاء الطلاب بجامعات عين شمس والقاهرة وطنطا والزقازيق بكليات مختلفة منها الهندسة والتجارة والطب البيطري والصيدلة والتمريض، ويعتبر برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة منبر لعرض الرؤي العلمية والثقافية لهؤلاء الشباب.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن التعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة لاستضافة جلسات برنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" إنما يأتي تعبيرًا عن عمق أواصر التعاون بين جامعة عين شمس ومكتبة الإسكندرية، وإيمانًا من المؤسستين بأهمية تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وتنمية مهارات الطلاب الأفارقة، وذلك تأكيدًا على دور مصر الريادي بالقارة الإفريقية.

ويُعد برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة أحد الأنشطة الموجهة لبناء قدرات الشباب العلمية والمعرفية بمكتبة الإسكندرية، وذلك ايمانًا من المكتبة بدور الشباب في بناء المجتمع واهتمامًا منها بتنمية مهاراتهم العلمية والإبداعية وإعداد منصة لتبادل أفكار الشباب وإكسابهم كفاءات جديدة تواكب العصر الحالي.

وقد عقدت هذه الجلسة وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد، وتم بثها عبر الانترنت لمن لم يستطع الحضور من الطلاب.

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