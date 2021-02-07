غلق 34 مركزا للدروس الخصوصية بدمياط

تحركت حملة موسعة للرقابة على مراكز الدروس الخصوصية منعا للتجمعات في دمياط بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدمياط.أسفرت الحملة عن 34 مركز دروس خصوصية و25 منشأة وفض 24 سوقًا عشوائيًا وعدد 14 فرحا وعزاء.كما تم تحرير 1385 محضر عدم ارتداء الكمامة بواقع 1360 محضرًا ضد أفراد و25 ضد منشآت وبلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم التصالح مع المخالفين لقرار ارتداء الكمامة 1356 بقيمة إجمالية 102.6 ألف جنيه.