مصر ترسل مساعدات طبية وغذائية للأشقاء في السودان

أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي محملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من وزارة الصحة وجامعة الدول العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين.من جانبه، أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدًا أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة السودانى.يأتى ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.