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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف ارتفعت مخصصات الدعم النقدي في الموازنة؟.. تقرير مدعوم بالبيانات

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:43 م
البترول
البترول
سالي رطب
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سعت مصر في السنوات الأخيرة لدعم الطبقات الفقيرة في نفس الوقت الذي طبقت فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سعى إلى تقليل الدعم على مشتقات البترول والكهرباء.

ودشنت الحكومة عدة برامج للحماية المجتمعية لدعم الفقراء خلال تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة وسعت إلى توصيل الدعم لمستحقيه، فزادت من قيمة الدعم النقدي للمواطنين.

الدستور في تقرير مدعوم البيانات تعرض ارتفاع مخصصات الدعم النقدي في الموازنة العامة للدولة.

سعت الحكومة في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة الدعم النقدي في الموازنة العامة للدولة، وبلغت مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، فى الموازنة الحالية إلى ٢٢،٦٪ من إجمالي المصروفات العامة مقابل ٢١٪ فى العام المالى الماضى، وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعي ١١٥،١ مليار جنيه منها ٨٤،٥ مـليار جـنيه لدعم السلع التموينية.

وبلغت قيمة الدعم النقدي في موازنة العام المالي 2020-2019، 18.5 مليار جنيه، مقارنة بـ6.6 مليارات جنيه فى الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2015، بزيادة 181%.

وبلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن في برامج الدعم النقدي (ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، حياة كريمة)، كما وصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10 ملايين مواطن على مدار العامين الماضيين.

زيادة الدعم التمويني
بعد أن قامت الحكومة بتصفية المستفيدين من الدعم التمويني واقتصاره على مستحقيه فقط، زادت قيمة الدعم لأكثر من مرة، ووصل إجمالي دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 20202021 إلى 84.5 مليار جنيه، ووصول نسبة الأسر المصرية التي تم تغطيتها ببطاقات التموين خلال عام 20192020 إلى 84%.

وبلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم بلغ 71.9 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، وعدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية وصل إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.

وتم استخراج 399.3 ألف بطاقة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية عام 2018، إضافة إلى استخراج 50 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينيا، وتم إضافة 89 ألف زوجة غير مدرجة تموينيا لبطاقات أزواجهن منذ قرار سبتمبر 2019.

وشملت قائمة السلع التموينية المدعمة 28 سلعة بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب ما بين 15% لـ 20%، وبلغ نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم زاد 28.6%، ووصل لـ 3.6 رغيف يوميًا عام 2020، مقارنة بـ 2.8 رغيف يوميا في عام 2019.

تكافل وكرامة
انطلق برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة، ووصل عدد المستفيدين منها وبلغ 3.8 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدي خلال عام 2020-2019.، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين من 63 ألف مستفيد إلى 3.6 مليون مستفيد، بزيادة 94%.

وبلغت الاعتمادات المدرجة لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بموازنة العام المالى الحالى نحو ١٩ مليار جنيه، مع تلبية أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج، مقابل ١١،٢مليار جنيه في موازنة ٢٠١٥ ٢٠١٦، وتمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا.

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