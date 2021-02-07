استطلاع رأي: الأتراك يرفضون وصاية أردوغان على الجامعات

كشف استطلاع رأي تركي حديث، عن رفض الأتراك فرض الرئيس رجب طيب أردوغان الوصاية على الطلاب.وأجرت شركة استطلاعات الرأي «متربول» استطلاع جديد حول اختيار رؤساء الجامعات عقب تعيين الحكومة التركية لمليح بولو كرئيسًا لجامعة بوغازيتشي، مؤكدا أن «73 % من المشاركين في الاستطلاع أكدوا ضرورة تولي أعضاء هيئة التدريس مهمة اختيار رؤساء الجامعات بدلًا من رئيس الجمهورية».وتشهد تركيا حالة رفض طلاب وأساتذة جامعة بوغازيتشي لقرار أردوغان، فيما ردت الشرطة بالاعتداء بالضرب والسحل واعتقال العشرات سواء من طلاب الجامعة أو المتضامنين معهم.وكان الحزب الحاكم في تركيا سبق أن عين، مليح بولو، وصيًا على جامعة بوغازيتشي، ما أسفر عن موجة غضب عارمة بين الطلاب الرافضين لوجوده، فيما صرح بولو في وقتٍ سابق بأنه لا يفكر بالاستقالة.ويتهم النظام التركي طلاب الجامعة بالانتماء إلى جهات إرهابية، وسبق أن قال أردوغان «هل أنتم طلاب أم إرهابيون تحاولون اقتحام مكتب رئيس الجامعة؟».