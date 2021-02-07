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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير المالية يكشف تعديلات مرتقبة لقانون الضرائب

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:27 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن الأجندة التشريعية للوزارة في الفترة المقبلة، تضم عددا من التشريعات لتعديل بعض القوانين مثل ضريبة الدمغة، والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهي، مشيرا إلى أن الوزارة بها عدد من التشريعات ستعمل عليها الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته بإجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول أداء الوزارة.

وأوضح «معيط» أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة.

واستعرض خطوات الوزارة نحو الميكنة والهيكلة والحوكمة، مشيرا إلى أن سعى الوزارة لتكون تجارة مصر على منصة إلكترونية واحدة، ما يؤدى إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة «الكاحول» الذى يستورد سلع دون أن يكون معلوما ولا نجده عند البحث عنه.

وأكد أن الوزارة تستهدف في المرحلة الجديدة، الحفاظ على الاستقرار المالى وتحسين الإيرادات عن طريق إحكام المتظومة الضريبية والجمركية، مشيرا إلى وجود نتائج جيدة نتيجة التحصيل الإلكترونى، قائلا: «كل يوم بالليل بنعرف دخل كام جنيه للدولة، بضغطه زرار، ومش بنروح إلا بعد ما بنشوف عملنا إيه».

من جانبه، أشاد ياسر عمر وكيل اللجنة بميكنة الخدمات في الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك وفر مئات الملايين التي كانت تنهب وتضيع على الدولة، مشددا على ضرورة صرف حافز معلمى ثانية وثالثة ابتدائى، الذى سبق وأقره المجلس في الموازنة العامة للدولة.

وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتعديل قانون المعاشات، حتى يكون هناك معاش مناسب، للموظف بعد احالته للمعاش، منتقدا تدنى قيمة المعاش مقارنة بآخر راتب يحصل عليه الموظف.

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