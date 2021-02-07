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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

وكيل الأزهر: محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطني للنهوض بالمجتمع

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:35 م
الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني
أميرة العناني
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وقع الأزهر الشريف والهيئة العامة لتعليم الكبار، الأحد، اتفاق تعاون للمساهمة في القضاء على ‏الأمية وتقديم التوعية داخل فصول محو الأمية، للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع ‏أفراده، وذلك انطلاقًا من الدور التاريخي للأزهر في نشر العلم وسماحة الإسلام، وإيمانه ‏بضرورة تنمية المجتمع ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى ‏رأسها محو الأمية وتعليم الكبار.‏

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عقب توقيع البروتوكول إن مشكلة الأمية ‏من أكبر المشكلات التي تواجه تنمية المجتمع المصري في الوقت الراهن، لما لها من آثار سلبية على ‏مناحي الحياة، وأننا في الأزهر نهتم بقضايا وطننا ونسخر كل جهودنا لخدمة هذا الوطن والارتقاء به، ‏والتعليم هو أهم روافد التنمية والتقدم، ومحو الأمية والكبار واجب وطني لا يتوانى الأزهر عن القيام ‏به من خلال معلميه ووعاظه على مستوى الجمهورية، وأن الأزهر سيقدم كل الدعم في هذا المجال من ‏خلال هذا الاتفاق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.‏

‏من ناحيته، قال الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الهيئة تعمل بكل ‏طاقتها خصوصًا في هذا الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى سواعد أبنائه للارتقاء بالوطن والمشاركة في ‏النهضة المنشودة، وأن الهيئة تقوم ببرامج علمية وعملية لتحقيق هدف محو الأمية وتعليم الكبار ‏بالتعاون مع الجهات المعنية وخصوصًا مؤسسة بحجم الأزهر الشريف وقطاعاته المنتشرة في ربوع ‏الجمهورية، وأن الهيئة تسعى للاستفادة من كل الأدوات المتاحة لتحقيق أهدافها وخصوصًا التعليم عن بعد ‏من خلال أفراد الأسرة المتعلمين والذين يحملون أجهزة إلكترونية كوسيط للتواصل مع الكبار ‏وإرسال المواد التعليمية لهم في ظل جائحة كورونا.‏

ونص اتفاق التعاون على عدة بنود أبرزها: إعداد قوائم الدراسين وعمل حصر لأولياء الأمور غير ‏المتعلمين وإلحاقهم بفصول محو الأمية عن طريق مجلس الآباء بكل معهد أزهري، والتوعية الدينية ‏والأسرية لكل فصول محو الأمية التابعة للأزهر والجهات الشريكة في المشروع، وتخفيض المصاريف ‏الدراسية لأبناء المتحررين من الأمية خلال فترة التحاق أحد أبويهم بالبرنامج، وتدريب المعلمين المشاركين ‏في المشروع على برامج تعليم الكبار، وإجراء أعمال المتابعة الفنية والإدارية للفصول، وإعداد تقارير ربع ‏سنوية لقياس مدى تنفيذ المشروع وجدية العمل والنتائج المحققة في كل دورة امتحانية، وإعداد مكون ‏إعلامي وإعلاني عن المشروع وإبراز النماذج الناجحة، وصرف مكافآت مالية للمعلمين والجهات الشريكة ‏عن كل دارس ناجح، ومنح شهادات للناجحين.‏

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