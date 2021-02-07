رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فوز الدكتور محمد لبيب ‏بجائزة جامعة طنطا للتميز العلمي لـ2020

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:41 م
الدكتور محمد لبيب
الدكتور محمد لبيب ‏
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
‏أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن موافقة مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة على منح جائزة التميز العلمي لعام 2020 للدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم بالجامعة والمشرف على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا.

‏جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد لبيب سالم بمقر إدارة الجامعة مساء اليوم، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأسبق.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن فوز الدكتور محمد لبيب سالم بهذه الجائزة يأتي تقديرًا لبحوثه العلمية المتميزة إلى جانب أنشطته الأكاديمية الرائدة فى مجال التخصص خلال السنوات الثلاثة الأخيرة داخل وخارج الجامعة، مؤكدًا أن تكريم علماء الجامعة رسالة تقدير لكل المتفوقين والنابغين.

من جانبه، أشاد ‏‏الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، بالتاريخ العلمي والبحثي المتميز للدكتور محمد لبيب سالم، مؤكدًا دعم جامعة طنطا للعلماء والباحثين بما يضمن تعزيز المعرفة وبناء الأجيال.

أعرب الدكتور "محمد لبيب سالم" عن ‏سعادته الغامرة بتكريم رئيس جامعة طنطا الموقر الدكتور محمود ذكى، قائلا: تكريم رئيس الجامعة شرف أفتخر به"، مثمنًا جهود الدكتور كمال عكاشة، في الارتقاء بقطاع الدراسات العليا بالجامعة.

حصل الدكتور محمد لبيب سالم على العديد من الأوسمة والتكريمات، منها تكريم فخامة الرئيس السيسي له في عيد العلم عام 2019 بجائزة الدولة التقديرية ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، جائزة الدولة التشجيعية عام 2003، جائزة الدولة للتفوق عام 2009، ثم جائزة جامعة طنطا التقديرية عام 2015.

كما تم تكريمه من جامعة طنطا مؤخرا لظهور اسمه ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2020، وحصول أبحاثه علي أعلى نسبة اقتباس علمي في عام 2019.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

«يا ناس أنا مسلم ومصري».. حكاية لينين الرملي مع اسمه

فاطمة طلال: «خبايا الماضي تسلط الضوء على قضايا المرأة»

«أثر الحضارة المصرية على اليونانية» فى محاضرة بالأعلى للثقافة

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية