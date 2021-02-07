لتناسق أفضل.. تعرفي على ألوان «التربون» في شتاء 2021

يعد التربون من أسهل لفات الحجاب التي تُفضلها الكثير من الفتيات؛ لإعطائه المظهر الشبابي الأنيق، كما يعد موضة في كل فصول العام، ومنها فصل الشتاء.قالت الفاشون بلوجر، ميرا الشيخ، أن التربون هو الأنسب لفصل الشتاء، حيث إنه مريح في استخدامه كما يعطي مظهر لائق، مؤكدة أن الفتاة لا تضطر لاستخدام عدد من الطبقات للطرحة فوق بعضها، وانما تكتفي بطرحة واحدة يمكنها لفها كتربون، ومن الأفضل أن تكون من القطن الصافي.وأضافت أن الألوان الزاهية والمتداخلة معًا هي موضة شتاء 2021 في لفات التربون، وذلك لتناسق أفضل لملابسكِ، فلم تعد الألوان القاتمة والمحايدة فقط موضة فصل الشتاء.وتابعت: أن الألوان الموضة الخاصة بالتربون لشتاء 2021، هي الأحمر والأسود والأصفر المسطردة والأخضر الجنزاري والبينك بدرجاته.وأوضحت أن الفتيات الآن لا تعتمد على التربون الجاهز وإنما تقوم بعمل لفة التربون بنفسها، مؤكدة أن ذلك الأفضل؛ لتستطيع إجراء الشكل النهائي المناسب لوجهها، وهذا كان لا يمكن عمله في التربون الجاهز.