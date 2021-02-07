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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يشكل وحدة لمتابعة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:38 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل وحدة متابعة المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، برئاسة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومعاون المحافظ منسقًا عامًا.

وتضم في عضويتها كل من: وكيل وزارة التضامن رئيس الوحدة المحلية المختص، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ورئيس قطاع الإعلام بالمحافظة، وممثلين عن إدارات: المتابعة، التخطيط، خدمة المواطنين، المكتب الفني، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وللوحدة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.

وطبقا للمادة الثانية من القرار: تعمل الوحدة المذكورة تحت إشراف المحافظ، وتختص بالإشراف وتقديم الدعم الفني لفرق المراكز في أداء مختلف أدوارها، وإعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتعاون مع فرق المركز ورفعها للجنة التخطيط والتنسيق المحلي، بجانب متابعة المشروعات على مستوى المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات وإعداد تقارير المتابعة الدورية بشكل نصف شهري ورفعها للعرض على المحافظ والوحدة المركزية لوزارة التنمية المحلية.

كما تتولى الوحدة رصد المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ورفعها للجنة التخطيط والتنسيق المحلي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، والإشراف على توثيق مختلف التدخلات والأنشطة والإعلام الدوري عن كافة أنشطة المبادرة، فضلًا عن الإشراف على تشكيل وإشراك لجان التنمية على مستوى القرية ومتابعة توثيق اجتماعاتها وتوصياتها.

فيما تضمنت المادة الثالثة من القرار: تُشكل بكل وحدة محلية على مستوى مراكز المحافظة وحدة متابعة المرحلة الجديدة للمبادرة برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير التخطيط بالوحدة منسق عام يختاره رئيس الوحدة،مسؤول من المتابعة وخدمة المواطنين ومسؤول عن المشاركة المجتمعية والتوثيق بالوحدة المحلية.

على أن تختص بإعداد المقترحات الأولية للخطة الاستثمارية لكل قرية مستهدفة بنطاق المركز ورفعها لفريق المحافظة وفقا للإجراءات المتفق عليها،مع المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات الجارية بالمركز ورفع تقرير أسبوعي عن التقدم في التنفيذ لوحدة المحافظة.

وبجانب الإشراف المباشر على أعمال اللجان المجتمعية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية ودعمها وتيسير مشاركتها في عمليات التخطيط والمتابعة، بالإضافة إلى رصد معوقات تنفيذ المشروعات التي ترد إليها من مختلف الجهات للعمل على حلها ورفعها لرئيس المركز أو وحدة المحافظة، مع توثيق مختلف الأنشطة والتدخلات وإعداد المواد الإعلامية ذات الصلة ورفعها إلى الوحدة بالمحافظة، وتتضمن توثيق فوتوغرافي وفيديو وشهادات ولقاءات حية من المواطنين قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروعات.

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