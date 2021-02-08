سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 8-2-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

وتسببت أزمة فيروس كورونا المستجد في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية، وشهدت أسعار العملات في البنوك المصرية هبوطًا غير متوقع وكانت من ضمن العملات (الدولار - اليورو - الين) وتأثرت أسعار الذهب في الصاغة وأسعار النفط عالميًا، ورغم سوء الحالة الاقتصادية تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بوضع خطة جديدة لتعافي الاقتصاد عالميًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين في البنوك ويعرض "

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 8-2-2021 في البنوك المصرية، والتي تشمل البنوك التالية (بنك مصر - البنك الأهلي المصري - البنك المركزي المصري - بنك الإسكندرية - مصرف أبو ظبي الإسلامي).



أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 8-2-2021 في البنوك

1 - بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.28 جنيه.



2 - سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.28 جنيه.



3 - شهدت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.28 جنيه.



4 - وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.28 جنيه.



5 - شهدت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.28 جنيه.

اقرأ أيضا: ويعرض " الدستور " للمواطنين والمستثمرين في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخصسعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 8-2-2021 في البنوك المصرية، والتي تشمل البنوك التالية (بنك مصر - البنك الأهلي المصري - البنك المركزي المصري - بنك الإسكندرية - مصرف أبو ظبي الإسلامي).1 - بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.28 جنيه.2 - سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.28 جنيه.3 - شهدت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.28 جنيه.4 - وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.28 جنيه.5 - شهدت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.28 جنيه.

ترتفع عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى محركات الإنترنت وعلى موقع "جوجل" عن سعر الدرهم الإماراتي من قبل المواطنين والمستثمرين، وذلك بعد أن شهدت أسعار الدرهم الإماراتي حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في البنوك المصرية، حيث تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد في التأثير على أسعار العملات كليًا وكان من ضمنها سعر الدرهم الإماراتي.