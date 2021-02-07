الإفتاء: زواج المحلل جائز بشرط

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن زواج المُحَلّل إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء.وأضافت في بيان لها، الأحد، أن زواج المحلل إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة ثلاثًا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح.