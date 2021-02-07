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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الأوقاف: 600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأئمة

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:25 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك إجراءات تتم لسد العجز في عدد الأئمة، وقال إن هناك 653 خطيب مكافأة تم تعيينهم كأئمة على درجة مالية وظيفية، وإن عدد الخطباء غير المعينين في حدود 3 آلاف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اليوم الأحد، لمناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص: (الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، وشئون الدعوة الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية).

وتابع الوزير: "يوجد نحو 4 آلاف واعظ، وفتحنا الباب لجميع المحالين إلى المعاش من الأئمة، وهناك أساتذة الجامعة متطوعون، وآخرون يحصلون على مكافأة، حيث تم رفع المكافأة من 75 إلى 250 جنيه للخطبة، مع التدرج من هذا المبلغ".

واستكمل وزير الأوقاف: "دخلنا العام الماضي من الموارد الذاتية، صرفناه بالكامل، وفي خطة العام الجاري يبلغ مليارًا و200 مليون، منها أكثر من 600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأئمة".

وأشار إلي أنه تم رفع من 100 إلى 120 جنيه بدل الخطبة، وأوضح أن سيتم استئناف مسابقة خطباء المكافأة خلال الفترة المقبلة، بعد وقفها بسبب ظروف جائحة كورونا.

وتابع وزير الأوقاف: "الدولة تحرص على أن يكون وضع الإمام في أفضل ما يكون، وهذه توجيهات القيادة السياسية".

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