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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة مطروح تنظم قافلة زراعية تمريضية بقريتي فوكه ورأس الحكمة

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:32 م
جامعة مطروح
جامعة مطروح
ياسمين شعيب
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نظمت كُليتا الزراعة الصحراوية والبيئية والتمريض بجامعة مطروح، اليوم الأحد، قافلة زراعية تمريضية مجانية لخدمة المجتمع المحلي بقريتي فوكه التابعة لمركز الضبعة، وقرية رأس الحكمة التابعة لمركز مطروح.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، أن القافلة الزراعية استهدفت 5 مزارع بقرية فوكه، و6 مزارع بقرية رأس الحكمة، وتضمنت توعية المزارعين بطرق الزراعة السليمة، كيفيه عمل الممارسات الزراعية بالموسم الشتوي مع تطبيق طرق المكافحة المتكاملة، التعرف على طرق تقليم أشجار الزيتون والتين، بالإضافة لزيارة حقول الشعير والتعرف على الأمراض التي تصيب المحصول.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة تضمنت أيضًا تصنيع بعض المنتجات الغذائية؛ بهدف زيادة وعي المرأة بطرق حفظ الخضر والفاكهة بالتبريد والتجميد، وكذلك الطريقة السليمة للتخليل وتصنيع المربى.

وأضاف "النجار" أن القافلة التمريضية قامت بقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم لعدد 95 حالة، بهدف الاكتشاف المبكر لمرض الضغط والسكري، وتقييم الحالة الصحية للأطفال، وإعطاء التثقيف الصحي للأمهات والحوامل وكبار السن، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
جامعة مطروح تنظم قافلة زراعية تمريضية بقريتي فوكه ورأس الحكمة
جامعة مطروح تنظم قافلة زراعية تمريضية بقريتي فوكه ورأس الحكمة
جامعة مطروح تنظم قافلة زراعية تمريضية بقريتي فوكه ورأس الحكمة
جامعة مطروح تنظم قافلة زراعية تمريضية بقريتي فوكه ورأس الحكمة
جامعة مطروح تنظم قافلة زراعية تمريضية بقريتي فوكه ورأس الحكمة
جامعة مطروح تنظم قافلة زراعية تمريضية بقريتي فوكه ورأس الحكمة

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