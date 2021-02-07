الكونغو الديمقراطية: اكتشاف إصابة جديدة بالإيبولا

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، اكتشاف حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس (الإيبولا) في شرق البلاد، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر من انتهاء تفشي المرض في البلاد.

ونقل موقع (7sur7 Congo) الإخباري المحلي عن الوزارة قولها - في بيان صحفي - إن "الحالة لمزارعة زوجة أحد الناجين من المرض، ونُقلت إلى مستشفى بالقرب من مدينة بوتمبو بإقليم كيفو الشمالي في الأول من فبراير الجاري بعد ظهور أعراض الإيبولا عليها".

وأضافت أن "المرأة توفيت بعد يومين، وأظهرت نتائج الاختبارات التي أجريت لها أنها مصابة بفيروس الإيبولا، الذي ينتقل عن طريق الحيوانات البرية".

وكانت سلطات الكونغو الديمقراطية ومنظمة الصحة العالمية قد أعلنتا نهاية التفشي الـ11 للفيروس الفتاك في شمال شرق البلاد في 18 نوفمبر الماضي، وذلك بعد ستة أشهر تقريبا من الإبلاغ عن الحالات الأولى في مقاطعة إكواتور.. وأسفر التفشي عن وفاة أكثر من 50 شخصا جراء إصابتهم بالمرض.