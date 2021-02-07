«انتخابات المحامين»: اكتمال النصاب القانوني لـ 16 نقابة فرعية

أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وكيل مجلس نقابة المحامين مجدي سخي، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لنقابات: جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.وأضاف «سخي»: «بينما لم يكتمل النصاب القانوني لنقابتي شمال الجيزة والبحر الأحمر، وتجرى جولة الإعادة لهما يوم 14 فبراير الجاري»، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات في النقابات التي اكتمل النصاب القانوني لجمعياتها العمومية ستعلن عقب انتهاء عملية الفرز بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى.