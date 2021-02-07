محافظ السويس بتابع أعمال تطوير ميداني الغريب والكسارة (فيديو)

أجرى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ظهر اليوم، زيارة لمنطقة الغريب، تابع خلالها أعمال التطوير لميداني الغريب والكسارة وعدد من الشوارع الرئيسية بالمنطقة المحيطة بمسجد عبد الله الغريب.وتابع صقر أعمال تطوير منطقة ميدان الغريب وميدان الشون بحي السويس والتي شهدت أعمال تهذيب وإنشاء ميادين جديدة، وأكد المحافظ على حي السويس باستكمال إزالة العشوائيات والأكشاك المخالفة، مؤكدا على إدارة المرور تكثيف الحملات المرورية والأمنية لعودة الانضباط بشوارع وميادين منطقة الغريب بحي السويس.رافق المحافظ الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة فاتن عبد الغني، رئيس حي السويس العميد أحمد يوسف مدير عام مشروع الشاليهات والشواطئ ومهندسي الشعبة الهندسية ومديري المرور والصرف الصحي والإسكان والتجميل والحدائق ومدير عام مشروع الشاليهات والإدارات الهندسية بحي السويس والشركات المنفذة للأعمال.