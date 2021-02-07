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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة جامعية لطلاب «الدلتا التكنولوجية» بالمنوفية

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:18 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي تخصيص قطعة أرض فضاء علي مساحة 1776 م2 بالمنطقة الصناعية بقويسنا لإقامة مدينة جامعية تخدم أبنائه الطلبة بجامعة الدلتا التكنولوجية بناءً على مذكرة العرض المقدمة من الجامع.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء أحمد فتحي رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، ومدير مكتب خدمة المستثمرين، وأعضاء مجلس الإدارة وجمعية المستثمرين ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مدير مديرية الكهرباء، ورئيس مركز ومدينة قويسنا ورؤساء مجلس إدارة بعض الشركات ومديري إدارات الشئون القانونية والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني والبيئة بالديوان العام.

استهل محافظ المنوفية الاجتماع بالتأكيد على دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات لدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة.

وتناول الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات، وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز الإداري وجهاز شئون البيئة بخصوص المرور علي المصانع المؤجرة من الباطن والتي تم تغيير نشاطها دون الرجوع الي الجهاز الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مشروع المواقف ومرفق النقل الداخلي والجهاز الإداري بشان توفير وسيلة مواصلات تخدم العمال وأهالي المنطقة، فيما وجه بإعداد خطاب الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة الخاصة بمحطة المناولة من خلال الجهاز الإداري بالمنطقة الصناعية، مشددًا على رفع كافة المخلفات أول بأول وبشكل يومي مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والصحية.

هذا وقد وافق محافظ المنوفية علي إلغاء تخصيص إحدى الغرف المخصصة لنقطة التجارة الدولية لعدم استغلالها ونظرًا لحاجة المبني الإداري لها، كما وافق المحافظ علي سحب غرفتين تم تخصيصها للشهر العقاري لعدم استغلالهما وتخصيصهم لمكتب البريد لإنشاء مركز لوجستي لتجميع المواد البريدية بالمنطقة الصناعية بشرط تقديم خدمات الشهر العقاري كاملة، كما وجه بإعداد خطاب لوزير الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن وضع الحلول المناسبة للمعوقات الخاصة برد الشيء لأصله الناجمة عن توصيل كابلات التغذية الخاصة بالمرحلة الرابعة، وشدد المحافظ علي إعطاء مهلة 6 أشهر من قرار التخصيص لتشغيل المرصد البيئي بالمنطقة، مؤكدًا علي أنه في حالة عدم استغلال المكان للغرض المخصص له يتم سحب قرار التخصيص.

ووجه المحافظ بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة بشأن إعادة النظر في تخفيض سعر المتر بالمنطقة الصناعية (المرحلة الرابعة) تشجيعًا للمستثمرين اسوة بالمدن الصناعية بمدينة السادات والعاشر من رمضان، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أحد المستثمرين بسبب إلقاء مخلفات مصنعه بأحد الشوارع العامة وأمام حديقة عامة بالمنطقة، موجهًا بضرورة رفع كافة المخلفات ونقلها الي المدفن الصحي بالسادات علي نفقة المستثمر.

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