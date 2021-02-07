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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«محلية المنيا» تواجه تجمعات القمامة بالزهور

«محلية المنيا» تواجه تجمعات القمامة بالزهور

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:15 م
محلية المنيا
محلية المنيا
المنيا ـ على حسين
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أطلقت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا مبادرة لإلغاء نقاط تجمع المخلفات العشوائية وتشجير أماكنها وزرع أحواض زهور في إطار أعمال التجميل والتشجير حيث قامت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بأعمال نظافة وتشجير لعدد 3 نقاط تجمع قمامة ومخلفات بنطاق قرية طوه على ترعة سري وبحر يوسف كما قامت برفع 30 طن مخلفات.

قال رضا مصطفي رئيس قرية طوة أنه تم وضع مستهدف للقضاء على نقاط التجمع العشوائية والتي بلغت 6 نقاط تم التغلب على ثلاثة منها بإلغائها نهائيا وتشجير أماكنها، مؤكدا أنه جاري العمل لإلغاء جميع النقاط العشوائية وتشجيرها بالتعاون وتحقيقا للمشاركة الاجتماعية الفاعلة في سعي من الجميع التأكيد على السياسة العامة لدولة التي تهدف السعي نحو مشاركة الجميع في إيجاد بيئة نظيفة خالية من مسببات الامراض حفاظا على الصحة العامة جنبا إلى جنب الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

كما ترأس رئيس القرية أعمال حملة نظافة لرفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والطرق العامة وتم التمكن من رفع 30 طن تراكمات ومخلفات من على البحر اليوسفي وترعة زاوية حاتم وترعة سري.

ومن ناحيته طالب العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا الأهالي بتقديم المساعدة في جعل المنطقة نظيفة خاصة وأنها منطقه تقع أمام المساكن وشوارعها الرئيسية، حيث تعتبر هذه المنطقة واجهة للقرية وعنوانه.

كما تابعت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل تنفيذ حملة لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بنطاق قري طريق عزبة مهني والطريق الصحراوي ومدخل عزبة سعد.

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