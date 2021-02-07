رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مسابقة للترويج السياحي بمناسبة وصول الأهلي لنصف نهائي المونديال

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:25 م
مسابقة للترويج السياحي
مسابقة للترويج السياحي
رامى حسين
طباعة
أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مسابقة للمواطنين الألمان، بالتنسيق مع منظمي الرحلات بألمانيا، في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من البطولات الرياضية الدولية في الترويج السياحي لمصر بمناسبة وصول النادي الأهلي ونادي بايرن ميونخ الألماني للمواجهة في الدور قبل النهائي من بطولة العالم لأندية كرة القدم.

وقال ماجد أبوسديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، إنه سيتم إجراء قرعة بين مَن سيقوم بتوقع صحيح لنتيجة مباراة الغد لاختيار اثنين منهم ليفوزا برحلتين سياحيتين إلى مصر يقومان خلالها بزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية؛ للتعرف على الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة.

أشار أبوسديرة إلى أن هذه المسابقة ستمتد لتشمل أيضًا المباراة النهائية للبطولة فور معرفة الفريقين اللذين سيصلان إلى نهائي البطولة، كما أنه تم الاتفاق مع منظمي الرحلات على عرض الفيلم الترويجي "رحلة سائح في مصر" على كل المواقع الإلكترونية الخاصة بمنظمي الرحلات، وذلك حتى نهاية البطولة، إضافة إلى وضعه على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا، ما سيكون له بالغ الأثر في التواجد المكثف للمقصد السياحي المصري وتسليط الضوء على المقومات السياحية به.

وتابع أن عرض الفيلم سيساهم بشكل كبير في زيادة نسب مشاهدته ويضمن تفاعل رواد هذه المواقع مع الفيلم ومع المسابقة، لا سيما وأن أكثر من ٧٠٪؜ من الألمان يقومون بتنظيم رحلاتهم السياحية عن طريق منظمي الرحلات.

موضوعات متعلقة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

موعد غرة شهر رجب 2021

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

«أثر الحضارة المصرية على اليونانية» فى محاضرة بالأعلى للثقافة

فاطمة طلال: «خبايا الماضي تسلط الضوء على قضايا المرأة»

النخبة تصدر «السقوط والارتقاء» للكاتب الأمريكي بن لوري

«التفسير الإبداعي للأحلام».. إصدار جديد عن المركز القومي للترجمة