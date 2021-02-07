مسابقة للترويج السياحي بمناسبة وصول الأهلي لنصف نهائي المونديال

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مسابقة للمواطنين الألمان، بالتنسيق مع منظمي الرحلات بألمانيا، في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من البطولات الرياضية الدولية في الترويج السياحي لمصر بمناسبة وصول النادي الأهلي ونادي بايرن ميونخ الألماني للمواجهة في الدور قبل النهائي من بطولة العالم لأندية كرة القدم.وقال ماجد أبوسديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، إنه سيتم إجراء قرعة بين مَن سيقوم بتوقع صحيح لنتيجة مباراة الغد لاختيار اثنين منهم ليفوزا برحلتين سياحيتين إلى مصر يقومان خلالها بزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية؛ للتعرف على الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة.أشار أبوسديرة إلى أن هذه المسابقة ستمتد لتشمل أيضًا المباراة النهائية للبطولة فور معرفة الفريقين اللذين سيصلان إلى نهائي البطولة، كما أنه تم الاتفاق مع منظمي الرحلات على عرض الفيلم الترويجي "رحلة سائح في مصر" على كل المواقع الإلكترونية الخاصة بمنظمي الرحلات، وذلك حتى نهاية البطولة، إضافة إلى وضعه على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا، ما سيكون له بالغ الأثر في التواجد المكثف للمقصد السياحي المصري وتسليط الضوء على المقومات السياحية به.وتابع أن عرض الفيلم سيساهم بشكل كبير في زيادة نسب مشاهدته ويضمن تفاعل رواد هذه المواقع مع الفيلم ومع المسابقة، لا سيما وأن أكثر من ٧٠٪؜ من الألمان يقومون بتنظيم رحلاتهم السياحية عن طريق منظمي الرحلات.