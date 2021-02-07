برلماني: منطقة الهرم وضعها صعب بسبب القمامة

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن منطقة الهرم وضعها صعب بسبب القمامة رغم أن هذه المنطقة تعتبر أكثر المناطق حضارة لما فيها من الأهرامات وأبو الهول، موضحا أن هناك لجنة من الوزارة تابعت معه الأمر شخصيا ونزلت للمعاينة ولكن ما زال الوضع صعبا.وأشار عضو مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الطاقة برئاسة حسام صالح عوض الله، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن مقالب القمامة الموجودة بالكتلة السكنية أمر في غاية الخطورة، قائلا: "احنا بنصنع الوباء بإيدينا".وأوضح القطامي أن طريق المحور باتجاه أرض اللواء تبعث هناك رائحة كريهة رغم أن هذا الطريق يمر عليه بشكل يومي رئيس الوزراء، كما أن هناك مستشفيات، موضحا أن الوزارة تبذل مجهود ولكن نحن بحاجة الى إصلاحات يلمسها المواطن.