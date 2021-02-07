«الجزارين»: استقرار أسعار اللحوم البلدية عند 120 جنيهًا

أكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين أن استهلاك اللحوم الحمراء تراجع بنسبة 20% مع استقرار أسعار اللحوم والتي بلغت 120 و130 جنيهًا للكيلو الكندوز و130 للضأن و٢٠٠ جنيه للجملي.قال البسومي، لـ"الدستور"، إن أسعار اللحوم الحمراء وزن قائم تتراوح بين 50 و51 جنيهًا للكيلو بينما أسعار الأنعام والماعز تتراوح بين 60 و65 جنيهًا للكيلو، بينما الجملي يتم تقييم الأسعار بسعر الجمل سواء الكبير أو الصغير والذي يطلق علية "القاعود"، مشيرًا إلى أن حالة محلات الجزارة تشهد تراجعًا للعديد من الجزارين والإقبال على محال الجزارة.أضاف البسومي أن المشروعات الزراعية القومية ومشروعات القرى ستعمل على إنعاش سوق اللحوم خلال الفترات المقبلة مع توفير فرص عمل وإنعاش عملية البيع والشراء في الأسواق، حيث إن القدرة الشرائية أساس الاقتصاد، لافتًا إلى أن أسواق الماشية مفتوحة للبيع والشراء من المربين والتجار رغم تفشي وباء فيروس كورونا.