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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس يتابع التفاصيل التنفيذية للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:16 م
جريدة الدستور
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتضافر كل الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى الذى يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة التفاصيل التنفيذية للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه أيضًا بإعادة توزيع مبانى الخدمات الحكومية داخل القرى بتجميعها فى كيانات مركزية حديثة متكاملة، وذلك لحوكمة وتطوير إدارتها والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات فى منطقة جغرافية واحدة، وكذلك حسن استغلال المبانى الحكومية المتقادمة والأراضى التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصرى.




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