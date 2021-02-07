هدى عمار تزور عددًا من صوامع تخزين الغلال ودور المغتربات في الإسكندرية

قامت النائبة هدى عبدالستار عمار، عضو البرلمان عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجولة مفاجئة على عدد من صوامع تخزين الغلال ودور المغتربات، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به باعتبارها عضوًا في لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان.وشملت الجولات صوامع مريوط والصباحية، حيث تأكدت من سير العمل بتلك الأماكن، ولاحظت وجود بعض القصور في صومعة الصباحية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.كما شملت الجولة المرور على عدد من دور المغتربات بالإسكندرية، منها دار مغتربات نور الإسلام وجمعية مصطفى كامل الخيرية ودار مغتربات الحرية.وقالت النائبة هدى عمار إن هذه الجولات تأتي في إطار الدور الرقابي لها كنائبة عن الشعب، مؤكدة استمرار تلك الجولات المفاجئة للتأكد من سير العمل بتلك المناطق وتقديم الخدمات بشكل جيد للمستفيدين من تلك الخدمات.