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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خريج معهد فنى.. حبس طبيب كفر الزيات المزيف

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:36 م
حبس طبيب
حبس طبيب
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قررت نيابة كفر الزيات برئاسة محمد الشرنوبي، رئيس النيابة وسكرتارية تامر البربري، حبس الطبيب المزيف بالغربية ٤ أيام على ذمة التحقيق لانتحال صفة طبيب.

وكانت قد أبلغت إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الزيات التابعة لمديرية الصحة بالغربية بخصوص ضبط أحد الأشخاص ويدعى "ج. ش، ٤٦ عاما" لقيامه بممارسة مهنة الطب وتوقيع الكشف على المرضى بقرية كفر حشاد التابعة لمركز كفر الزيات داخل أحد مقرات إحدى الجمعيات الأهلية بأحد مساجد القرية وادعائه من خلال الروشتات أنه طبيب عظام وعمود فقري ووجود مرضى يترددون عليه داخل مقره بالقرية وضبطه متلبسا أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم وتحصيل مبلغ ٥٠ جنيها قيمة الكشف الطبي.

وأثناء قيام لجنة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الزيات تحت إشراف الدكتورة فايزة راغب، مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات والدكتور محمد صلاح، مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بفحص رقمه القومي وبطاقته الشخصية تبين أنها تحمل صفة أخصائي علاج حر بالخارج.

وتم ضبطه بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لأعضاء اللجنة واقتياده لمركز شرطة كفر الزيات وتحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد تامر طنطاوي، مأمور مركز شرطة كفر الزيات بقيام إدارة العلاج الحر بالإدارة الطبية بكفر الزيات بضبط أحد منتحلي صفة طبيب بعد ضبطه متلبسا بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بقرية كفر حشاد بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لهم واقتياد المتهم لمركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

قامت نيابة كفر الزيات بالتحقيق مع منتحل صفة طبيب، والذي تبين أنه حاصل على معهد فني صحي، وليس طبيبا، والاستماع لأقوال أعضاء لجنة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الزيات ومواجهة الطبيب المزيف بذلك.

كما طلبت تحريات المباحث حول المتهم المذكور وبيان سابقة اتهامه في قضايا أخرى مشابهة والكشف عن صحيفة أحواله الجنائية حتى أصدرت قرارها المتقدم.

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