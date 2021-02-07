«أثر الحضارة المصرية على اليونانية» فى محاضرة بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، ومقررها الدكتور جمال شقرة، محاضرة بعنوان "أثر الحضارة المصرية على الحضارة اليونانية"، وذلك في الثانية عشرة من ظهر الأربعاء 17 فبراير الجاري بقاعة المجلس.ومن المقرر أن يلقي المحاضرة الدكتور محمد عبد الغني، أستاذ التاريخ القديم والحضارة اليونانية والرومانية جامعة الإسكندرية، وتديرها الدكتورة علا العجيزي، أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس على موقع الـ"فيسبوك" من خلال الرابط التالي" https:www.facebook.comConferenceDepartment