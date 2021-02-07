نتائج أولية.. صفوت عبدالحميد نقيبًا لـ«محامين بورسعيد» وهمام يفوز بمقعد الشباب

كشفت النتائج الأولية لانتخابات نقابة المحامين ببورسعيد فوز صفوت عبد الحميد بمقعد نقيب المحامين ببورسعيد، بعد فرز الأصوات عقب إغلاق اللجان في الخامسة مساء.كما أوضحت النتائج أنه تم حسم مقعد الشباب لصالح "أحمد محمد همام".يذكر أن مقعد النقيب يتنافس عليه 4 مرشحين وهم: "أحمد عبده عبدالنعيم، وأشرف العزبي، وصفوت عبدالحميد، وعصام سلامة".