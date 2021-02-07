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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:07 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تشهد نقابة المحامين بسوهاج منذ الصباح الباكر انتخابات المحامين الفرعية تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار عبد الناصر تايب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال عبد الناصر عبد المغيث ريان، مدير التفتيش المالي والإداري بنقابة المحامين، إنه بناء على تعليمات النقابة العامة للمحامين بالقاهرة تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على السادة المحامين من الإصابة.

وأوضح أن الانتخابات تعقد في ١١ مركز داخل المحاكم الجزئية على منصب النقيب ومقعد الشباب ومجلس النقابة الفرعي بالإضافة إلى اللجنة العامة بمقر نقابة المحامين بسوهاج.

من جانبه قال رمضان الزيادي محامى بالنقض إن انتخابات الفرعية التي تجرى الآن بمحافظة سوهاج تجرى بشكل منتظم دون أي مناوشات بين انصار المرشحين حتى الآن وان هناك تواجد أمنى من مديرية أمن سوهاج لتامين سير الانتخابات.

وتابع، أنه تقدم اليوم للإدلاء بصوته بسهولة ويسر متمنيا ان يوفق الله من يمثل محامين سوهاج ويستطيع مد يد العون للنهوض بالمهنة وتقديم الدعم اللازم للمحامين داخل محافظة سوهاج.

وأوضح أشرف كمال على، أحد محامى مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، أن أجواء الانتخابات بطهطا تتم في إطار من الشفافية وأن المشرفين على الانتخابات يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

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