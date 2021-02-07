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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النواب يطالبون وزيرة البيئة بحل مشكلة تراكم القمامة

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:02 م
النائب ناصر عطية،
النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بالنظر إلى محميات البحر الأحمر سواء الموجودة في البر أو البحر، متسائلا: هل هناك رؤية للوزارة في هذا الصدد، موضحا أنه على الوزارة أن تستغل أنشطة مطابقة للبيئة وصديق لها.

كما تطرق النائب في حديثه إلى مقلب الزبالة الموجود بمنطق القصير، طالبا من الوزيرة أن تجد حلا لهذه المشكلة، وفيما يخص أزمة صيادين البحر الأحمر قال عطية موجها حديثه للوزيرة: "موضوع الصيادين في رقبة حضرتك شخصيا"

فيما طالب النائب عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وزيرة البيئة بضرورة العمل على فصل منظومة النظافة عن المحليات نظرا للتخاذل الكبير، من قبل عمال المحليات في ذلك الملف.

وقال خلال اجتماع لجنة الطاقة، لمناقشة بيان وزيرة البيئة بحضور الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الجميع يشتكي من إدارة المحليات لمنظومة النظافة قائلا: "والله العظيم المواطنيين في أبو كبير بمحافظة الشرقية، عندما يشاهدوني ماشيا في الطريق يأخذوني لأماكن حكومية، تتراكم أمامها القمامة بالأيام.. ويقولوا يرضيك كده".

وطالب لاشين الوزيرة بضرورة العمل على توفير مكان بديل لمصنع تدوير القمامة في أبو كبير ونقله لمدينة الصالحية.

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