النواب يطالبون وزيرة البيئة بحل مشكلة تراكم القمامة
الأحد 07/فبراير/2021 - 06:02 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
طالب النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بالنظر إلى محميات البحر الأحمر سواء الموجودة في البر أو البحر، متسائلا: هل هناك رؤية للوزارة في هذا الصدد، موضحا أنه على الوزارة أن تستغل أنشطة مطابقة للبيئة وصديق لها.
كما تطرق النائب في حديثه إلى مقلب الزبالة الموجود بمنطق القصير، طالبا من الوزيرة أن تجد حلا لهذه المشكلة، وفيما يخص أزمة صيادين البحر الأحمر قال عطية موجها حديثه للوزيرة: "موضوع الصيادين في رقبة حضرتك شخصيا"
فيما طالب النائب عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وزيرة البيئة بضرورة العمل على فصل منظومة النظافة عن المحليات نظرا للتخاذل الكبير، من قبل عمال المحليات في ذلك الملف.
وقال خلال اجتماع لجنة الطاقة، لمناقشة بيان وزيرة البيئة بحضور الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الجميع يشتكي من إدارة المحليات لمنظومة النظافة قائلا: "والله العظيم المواطنيين في أبو كبير بمحافظة الشرقية، عندما يشاهدوني ماشيا في الطريق يأخذوني لأماكن حكومية، تتراكم أمامها القمامة بالأيام.. ويقولوا يرضيك كده".
وطالب لاشين الوزيرة بضرورة العمل على توفير مكان بديل لمصنع تدوير القمامة في أبو كبير ونقله لمدينة الصالحية.
كما تطرق النائب في حديثه إلى مقلب الزبالة الموجود بمنطق القصير، طالبا من الوزيرة أن تجد حلا لهذه المشكلة، وفيما يخص أزمة صيادين البحر الأحمر قال عطية موجها حديثه للوزيرة: "موضوع الصيادين في رقبة حضرتك شخصيا"
فيما طالب النائب عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وزيرة البيئة بضرورة العمل على فصل منظومة النظافة عن المحليات نظرا للتخاذل الكبير، من قبل عمال المحليات في ذلك الملف.
وقال خلال اجتماع لجنة الطاقة، لمناقشة بيان وزيرة البيئة بحضور الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الجميع يشتكي من إدارة المحليات لمنظومة النظافة قائلا: "والله العظيم المواطنيين في أبو كبير بمحافظة الشرقية، عندما يشاهدوني ماشيا في الطريق يأخذوني لأماكن حكومية، تتراكم أمامها القمامة بالأيام.. ويقولوا يرضيك كده".
وطالب لاشين الوزيرة بضرورة العمل على توفير مكان بديل لمصنع تدوير القمامة في أبو كبير ونقله لمدينة الصالحية.