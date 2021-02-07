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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: 80% من التأثيرات المتعلقة بالتحكم بجائحة كورونا مرتبط بأنشطة اجتماعية

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:33 م
السعوديةكورونا
السعوديةكورونا
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، أن الدراسات العالمية تشير إلى أن أكثر من 80% من التأثيرات المتعلقة بالتحكم بجائحة كورونا ارتبطت بأنشطة اجتماعية، وهذه الأرقام تواكبها الدراسات التي تمت في المملكة على الحالات المرصودة مؤخرًا وبخاصة المناسبات العائلية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العبدالعالي قوله: "إذا التزمنا وتقيدنا بالإجراءات سيميل المنحنى الوبائي إلى التسطيح ثم التحكم وهذا ما نأمله".

وأفاد - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد - بأن وزارة الصحة رصدت ارتفاعًا في منحنى الإصابات المؤكدة، والحالات الحرجة بنسبة 35%، مشيرا إلى أن إعطاء الجرعة الثانية بعد الأولى من 3 إلى 6 أسابيع من لقاح فيروس كورونا ستعطي الفعالية المنشودة والمأمولة، مضيفًا أن السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيسي في زيادة عدد الحالات، لافتًا النظر إلى أن الانتشار الحالي لكورونا حول العالم أمر مقلق.

وأوضح أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 443153 شخصا، كما تم تسجيل 317 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 370278 حالة، من بينها 2361 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 408 حالات حرجة.

وأشار إلى أن عدد في الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا بلغ 6402 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة، لافتًا النظر إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.


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