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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

10 نصائح لتسوق آمن في الأوكازيون الشتوي

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:58 م
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
سمر عبدالله
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بدأ اليوم الأوكازيون الشتوي بكافة محال الملابس والأحذية، حيث ينتظر الكثير من المواطنين موسم الأوكازيون بفارغ الصبر لشراء ما يحتاجونه بأسعار زهيدة مقارنة بأسعارها العادية في موسمها الأساسي.

وقدم جهاز حماية المستهلك على موقعه عدة نصائح للمواطنين الذين سيتوجهون للشراء في الأوكازيون الشتوي.
1- احرص على الحصول على فاتورة توثق بها عملية الشراء بضمان كافة حقوقك.
2- لا تشتري السلع المجهولة وتجنب الانسياق وراء الإعلانات المغرية.
3- التأكد من مصدر وصلاحية المنتجات قبل الشراء.
4- اشتري ما تحتاجه فقط، لا تشتري كماليات حتى لا تضعها مع سلع لا تحتاجها.
5- ضرورة أن تكون الفاتورة شاملة جميع ما حصل عليه المشتري.
6- يجب أن تشتري من محال تضع السعر الأساسي والسعر بعد الخصم.
7- إذا وجدت مخالفة في إحدى المحال يجب إبلاغ الجهات المختصة.
8- احتفظ بفاتورة الشراء وراجع المنتج الذي قمت بشرائه.
9- تأكد أن المعروض من السلع هو موديل هذا العام وليس من البضاعة المخزنة من العام المقبل.
10- فحص القطعة التي قمت بشرائها جيدا قبل مغادرة المحل.

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