محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير شاطئ الشاليهات (فيديو)

تابع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، ظهر اليوم، أعمال التطوير بشاطئ الشاليهات والاطمئنان على كفاءة شبكة صرف مياه الأمطار.وتفقد المحافظ أعمال استكمال شبكة وبالوعات صرف الامطار بمنطقة كورنيش السويس الجديد وشارع الجيش، مؤكدا على سرعة الانتهاء من باقي الأعمال لتوصيل الشبكة للقضاء على أي تراكمات للمياه.وأكد صقر أن الأعمال التي تجري على الشاطئ المواجه لشاليهات بور توفيق ستحول المنطقة لمنطقة تليق باسم السويس، مشيرا إلى أن التطوير يشمل إنشاء قاعة استقبال لكبار زوار المحافظة.رافق المحافظ الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة فاتن عبد الغني، رئيس حي السويس العميد أحمد يوسف مدير عام مشروع الشاليهات والشواطئ ومهندسي الشعبة الهندسية ومديري المرور والصرف الصحي والإسكان والتجميل والحدائق ومدير عام مشروع الشاليهات والإدارات الهندسية بحي السويس والشركات المنفذة للأعمال.