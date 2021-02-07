الإعدام والمؤبد لسائقين قتلا طفلًا في المقطم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على سائقين قتلا طفلًا في منطقة المقطم لسرقة مركبته البخارية «توكتوك».وقضت المحكمة بمعاقبة "عبدالرحمن. ر" بالإعدام شنقًا، ومعاقبة "مصطفى.ا" بالسجن المؤبد.كانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت المتهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل طفل في المقطم.وكشف أمر إحالة المتهمين عن أنهم بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، وحال كون المتهمين لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، فقتلا المجني عليه الطفل "م. ع" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض سلاحين أبيضين وهما مطواة وسكين- بأن استدرجوه مكرًا إلى مكان وما أن ظفروا به وأسقطوه في قبضتهم، إذ قيده المتهم الثاني حتى سدد له المتهمان طعنات عدة بسلاحهما.وأضاف أمر الإحالة بأنه قد اقترنت جناية القتل العمد بجناية أخري عاصرتها، وهي أنهم في ذات المكان والزمان سرقوا المنقولات وهي الدراجة الآلية والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام.