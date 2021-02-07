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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:53 م
منيرة المهدية
منيرة المهدية
وائل توفيق
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تزوجت الفنانة منيرة المهدية من أحد كبار موظفي الحكومة وأدت فريضة الحج إلى بيت الله الحرام ثلاث مرات، كما عادت إلى منزلها القديم بمنطقة الإمام الشافعي، بعد أن باعت عوامتها "كلير" وفيلتها الأنيقة، التي كانت تجمع دومًا لفيف من رجال الأدب والفن والسياسة.

وابتعدت منيرة المهدية عن كل ما يمُت بصلة لحياتها الفنية القديمة، واتخذت من منزلها "زاوية" تجمع فيها جيرانها من النساء وتعظهن وتحثهن على التمسك بتعاليم الدين الحنيف وإقامة الصلاة والحج إلى بيت الله الحرام.

وجاء في تقرير "المدى" العراقية:" وإذ زرتها اليوم فانك لن تجد أية صلة بل شبه صلة بين حياتها الفنية القديمة وبين حياتها الزوجية الجديدة وقد حولت دارها إلى "زاوية" تجمع فيها جيرانها من النساء وتعظهن وتحثهن على التمسك بتعاليم الدين الحنيف وإقامة الصلاة والحج إلى بيت الله لمن استطاعت إليه سبيلا".

يذكر أن منيرة المهدية ولدت في 16 مايو عام 1885، بقرية المهدية مركز ههيا التابع لمحافظة الشرقية، وتوفى والدها وهي صغيرة وبعدها تولت شقيقتها رعايتها، وبدأت حياتها الفنية كمطربة تحيى الليالي والحفلات في مدينة الزقازيق، وذات يوم شاهدها أحد أصحاب المقاهي الصغيرة في القاهرة، فأعجب بجمال صوتها واستطاع إقناعها بالسفر في عام 1905.

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