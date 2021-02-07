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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فاطمة طلال: «خبايا الماضي تسلط الضوء على قضايا المرأة»

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:53 م
البحرينية فاطمة طلال
البحرينية فاطمة طلال
ايهاب مصطفى
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فازت الروائية البحرينية فاطمة طلال بجائزة "الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية" في الآداب والفنون في دورتها الثالثة التي نظمها المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن روايتها "خبايا الماضي" الصادرة عن دار دارك للنشر والتوزيع.

وقالت فاطمة:"عَلِمتُ أن الجائزة تدعم المرأة، ما جعلني اختار خبايا الماضي لما فيها تسليط ضوء على قضايا المرأة من زوايا مختلفة".

أضافت في تصريح خاص لـ"الدستور":" تدور الرواية عن "4" فتيات تجمعهن دار أيتام واحدة، ولكل فتاة منهن قصة مختلفة، وخلال أحداث الرواية يكتشفن سرًا في الماضي يربط مصيرهن معًا".

أما عن فاطمة طلال غازي فهي روائية، فازت في جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب عام 2018 ضمن العشر الأوائل عن رواية "الطريد.

صدر لفاطمة طلال روايات "الحب ليث"، ورواية "مرام القلب" عام 2015 التي تدور أحداثها عن المجتمع البحريني، ورواية "لن أنسى"، "شقة جاردن سيتي" و"خبايا الماضي".

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