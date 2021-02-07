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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:52 م
رفع طن مخلفات وأتربة
رفع طن مخلفات وأتربة
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة بالطرق والشوارع الرئيسية بالقرى بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة حيث تم رفع 100 طن مخلفات.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات القروية واصلت اليوم الجهود المبذولة في قطاع النظافة والإنارة بقري المنيا، حيث بدأت حملات النظافة منذ شروق فجر اليوم بقرى تلة ودمشير وطوخ الخيل ونزلة حسين وتم رفع 100 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع القري، لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة التوفير جو صحى للمواطن.

وأضاف رئيس المركز أن قرية طوخ واصلت اليوم أعمال الصيانة للكشافات الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية بقرية كوخ الخيل وتم عمل الصيانة اللازمة للكشافات، لتوفير طريق مضيئ وأمن للمواطنين والحد من وقوع حوادث السيارات.
رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا
رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا
رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا
رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا
رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا
رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا
رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا
رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا
رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا
رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا
رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا
رفع 100 طن مخلفات وأتربة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا

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