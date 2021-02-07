رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف تعاونت مصر مع دول العالم للقضاء على كورونا؟

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:51 م
كورونا
كورونا
سمر مدحت
طباعة
منذ ظهور جائحة فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية خلال ديسمبر من العام 2019، وتتابع مصر بكل قطاعاتها عن كثب تطورات الفيروس حتى ظهور أول حالة إصابة بها في مارس من العام 2020، والذي بدأت فيه مصر إلقاء شباك التعاون مع دول العالم.

وخلال تلك الفترة لا تغرد مصر خارج السرب، على العكس عمدت إلى إحداث تعاونيات مشتركة بين دول العالم من أجل مواجهة فيروس كورونا والاتحاد للقضاء عليه، سواء على المستوى البحثي أو الدعم أو الإمداد بالعلماء.

واتساقًا مع ذلك، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي بالأمس، ركز خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن التعاون ضروري في الوقت الحالي، حتى لا يؤثر الأمر على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي، مشددًا على ضرورة مد روابط التعاون والتنسيق بين مصر ودول العالم من أجل الخروج من تلك الأزمة.

وتعتبر مصر منذ بداية الجائحة أحد الدول التي تعاونت في أمور كثيرة مع دول آخرى لمكافحة الفيروس، دون التغريد خارج السرب بل كان لها دور حيوي في كثير من الدول لمساعدتها في مواجهة تداعيات الفيروس، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أهم تلك الاتفاقيات والمساعدات.

أولى تلك التعاونيات، كانت بين مصر والصين بشكل متبادل، حيث أعلنت وزيرة الصحة في بدائة جائحة فيروس كورونا، أن الصين قدمت لمصر الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الصينية للسيطرة على فيروس كورونا، فضلًا عن إهداء مصر ألف جهاز كاشف للفيروس.

كما أن هناك تعاون بين مصر والصين وخبراء كلا الدولتين لتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة فيروس كورونا، وتشاور وتعاون بين الشركات المصرية والصينية في مجال إنتاج اللقاح والتجارب السريرية للقاح تخدم الصحة والسلامة لأبناء البلدين.

ولم يكن الدعم من الطرف الصيني فقط، ولكن في مارس الماضي سافرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى الصين، محملة برسالة تضامن من الرئيس السيسي، ودعم عبارة عن شحنة أخرى من المستلزمات الطبية الوقائية.

وعملت الصين على رد الجميل إلى مصر، بإرسالها 3 شحنات من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة الفيروس، هدية من الصين، بلغت آخر شحنة 30 طنًا من المستلزمات الطبية الوقائية، وتضمنت الشحنة مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة "N95".

إلى جانب 70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية للأطباء في المستشفيات، و70 ألف فقاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا، وألف جهاز قياس درجة حرارة من أجل دعم مصر في مواجهة فيروس كورونا.

وليست الصين فقط، ولكن جرى تعاونيات بين مصر والإمارات أيضًا، فمع ظهور اللقاح الصيني واستيراده دبي له؛ عملت الإمارات على إهداء شحنة من اللقاح كهدية من الشعب الإماراتي إلى المصري، لمكافحة فيروس كورونا كعلاج جديد.

وتنقسم دول العالم إلى 3 أنواع الأول دول تسعى لإنتاج المصل، وأخرى تنتظره، وثالثة تشارك في أبحاث ودراسات عالمية لإنتاح اللقاحات، ومصر ضمن الفئة الأخيرة، لذلك كانت على رأس الدول التي ضمنت حصتها من اللقاحات بموجب تلك المشاركة العلمية.

المشاركة المصرية تخص لقاحين محتملين لفيروس كورونا من أصل 11 لقاحًا عالميًا وصلت بالفعل إلى تجارب المرحلة الثالثة، ضمن 40 لقاحًا في مرحلة التقييم السريري البشري، اللقاحين يعودان إلى التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

كما أن الدعم كان متبادلًا بين مصر وأمريكا، ففي أغسطس الماضي أعلنت الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، أن أمريكا قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 250 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات المصرية.

وكان من قبلها عقدت إتفاقية بين الجانب المصري والأمريكي لتوفير أوجه الدعم والتعاون كافة في مكافحة فيروس كورونا، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود العالمية المبذولة لدعم استجابة الدول لمكافحة هذه الجائحة.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

الصور

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

«تبني الحب يوميا».. حكاية صلاح جاهين مع الزواج

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
---
حلم استعادة دولة مخطوفة!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية

«يا ناس أنا مسلم ومصري».. حكاية لينين الرملي مع اسمه