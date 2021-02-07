الكويت تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات على السعودية

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار محاولات استهداف أراضي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية.وأكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، أن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعانًا بتهديد أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة، حسب وكالة الأنباء الكويتية.وشددت الخارجية الكويتية على أن استمرار هذه الجرائم يعد أيضا انتهاكًا صريحًا وصارخًا للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين، الأمر الذي يستوجب على الفور تحركًا سريعًا من المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها.وأكدت الخارجية وقوف الكويت التام مع المملكة وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.